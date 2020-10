L’emergenza Covid in Campania preoccupa soprattutto la provincia di Napoli dove si registrano quasi 19mila contagiati. E nell’area nord la curva, infatti, continua a salire. E’ di ieri la notizia della positività di un dipendente del comune di Qualiano. Il sindaco ha difatti disposto la chiusura del Comune per oggi per consentire la santificazione che sarà estesa anche alla sede della polizia municipale. Intanto saranno effettuati i test a tutti i dipendenti. A Qualiano dunque ad oggi gli attualmente positivi sono 34.

E si farà la sanificazione del Comune anche a Giugliano oggi come ha annunciato il sindaco Pirozzi. Da domenica circolavano voci della positività di un dipendente. Lunedì, infatti, avevamo dato la notizia che tra i funzionari c’era un positivo e anche tra gli agenti della polizia municipale. Solo oggi però si provvederà alla santificazione dell’edificio di Corso Campano. Pirozzi ha poi annunciato che venerdì e sabato tutte le strade cittadine saranno sottoposte a pulizie straordinarie. Intanto il conteggio dei positivi in città è fermo al 16 ottobre ed è di 331 casi.

A Villaricca sono 83 gli attualmente contagiati di cui 81 in isolamento domiciliare e 2 in ospedale. Anche a Calvizzano aumentano i casi: sono 53. Di questi, 27 sono all’interno della Residenza per anziani “La stella d’argento”.

A Mugnano l’ultimo bollettino è di ieri e segna 95 attualmente positivi mentre a Marano sono 157. Sono invece 113 i positivi a Frattamaggiore. A Sant’Antimo sono 55 i casi di Covid in città. Dall’ultima comunicazione ci sono stati 8 nuovi casi. Preoccupa la situazione anche a Melito dove sono 154 i positivi, di cui 118 asintomatici, 28 in isolamento domiciliare e 8 ricoverati in ospedale. Il sindaco Amente teme che con questa curva dei contagi anche il suo comune possa diventare zona rossa. “Numeri sempre più allarmanti che mi indurranno ad emanare un’ordinanza di contrasto alla diffusione del virus, che sarà resa nota nelle prossime ore – dice il primo cittadino -. È inutile nasconderci che se i contagi dovessero continuare a salire precipitosamente, il Governatore De Luca, così come fatto oggi per Arzano, potrebbe disporre la zona rossa anche a Melito”. Infine sono 45 a Bacoli, 86 a Quarto, 293 a Casoria, a Pozzuoli 289.

continua a leggere su Teleclubitalia.it