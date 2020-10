Nasce un nuovo soggetto politico nell’area deluchiana: Villaricca a testa alta. Un incontro di particolare interesse politico, quello avvenuto in queste ore tra il Consigliere Regionale della Campania, Giovanni Porcelli e i due esponenti politici territoriali, l’Avv. Rocco Ciccarelli e l’Arch. Antonio Cacciapuoti. Per l’On Giovanni Porcelli, l’incontro sancisce l’avvio di una nuova stagione politica che, a partire dal Governatore Vincenzo De Luca, si articola a livello territoriale in una serie di iniziative politiche fortemente incentrate sulla rappresentanza territoriale.

Un progetto che attua una vera e propria rivoluzione copernicana, per l’Avv. Ciccarelli, Villaricca a testa alta, mette al centro le periferie, le aree urbane spesso più trascurate dalle amministrazioni territoriali. Lo stesso Arch. Cacciapuoti ha sottolineato l’esigenza di una più decisa partecipazione politica alle scelte di governo della città annunciando che, a partire dalle prossime settimane, sarà avviata una campagna di adesioni, aperta e plurale.

L’idea di fondo è quella di affrontare insieme le problematiche territoriali decisi nella costruzione di un progetto politico che guardi alle prossime elezioni come ad una straordinaria opportunità: condividere e realizzare un programma politico-amministrativo capace di rilanciare la città ponendola in una visione progettuale di più ampio respiro: trasporti, sicurezza, viabilità, sviluppo locale, soprattutto, un rapporto aperto e lungimirante con i cittadini di questo territorio.

comunicato stampa

continua a leggere su Teleclubitalia.it