Serata in discoteca in piena regola in piena emergenza Covid-19. Succede al “Komodo” di via San Francesco a Patria, sulla circumvallazione esterna, Giugliano. Ad anticipare la notizia i colleghi di Internapoli.it.

Giugliano, discoteca aperta in piena emergenza Covid: tutti senza mascherine

Il locale sarebbe rimasto aperto oltre l’orario consentito e avrebbe ospitato una festa con decine di persone. I partecipanti avrebbero ballato in pista senza distanziamento e senza mascherina, così come documentato da alcuni video poi rimossi dai social.

A seguito di una segnalazione, sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della Compagnia di Giugliano guidati dal capitano Andrea Coratza. I militari dell’Arma hanno disperso la folla presente in pista, sanzionato i presenti e il titolare e temporaneamente chiuso il locale così come previsto dalla normativa anti-covid.

