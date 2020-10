Dramma a Messina per la morte di Francesca Bonanno, la giovane avvocatessa di appena 39 anni stroncata da un malore nel sonno. Oggi, alle 16, come spiega MessinaToday.it, si celebreranno i funerali della donna presso la chiesa Santa Maria delle Grazie, a Villaggio Pace.

Messina in lutto, Francesca muore nel sonno

Francesca era molto conosciuta e stimata in città, collega di studio del consigliere comunale del Pd Felice Calabrò. Secondo quanto ricostruito, i familiari l’avrebbero ritrovata nel suo letto priva di vita. Scattato l’allarme, i parenti hanno chiamato i soccorsi ma i medici, giunti nell’abitazione, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social network per ricordare Francesca. “Non ci possono credere. Una ragazza dolcissima, disponibile e gentile”, scrive Roberta. Quanta rabbia inutile, quante parole in più, quante preoccupazioni. Tutto così superfluo dinnanzi al bene della vita, che oggi ci ha sorpresi in negativo, con una notizia terribile. Una collega solare se n’è andata via troppo presto e in maniera improvvisa. Un altro angelo in più in cielo”, l’addio di Carla.

continua a leggere su Teleclubitalia.it