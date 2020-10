Caivano. Chiuso il Municipio di Caivano e tutti gli uffici del Comune a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Lo ha disposto il sindaco Vincenzo Falco attraverso un’ordinanza sindacale.

Covid a Caivano, chiusi domani tutti gli uffici comunali

Gli uffici resteranno chiusi nella giornata di domani, 19 ottobre. Per i dipendenti scatta “la modalità di lavoro agile fino al prossimo 31/10/2020”.

“Ho firmata una ordinanza di chiusura totale, causa Covid, degli Uffici del Comune. Domani seguiranno informazioni ulteriori su come rispondere alla richiesta dei servizi comunali in sicurezza per i cittadini ed il personale che lavora al Comune”, scrive il primo cittadino su Facebook.

