Follia in ospedale, aggredisce sconosciuto per una sigaretta: intervengono i carabinieri. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i carabinieri sono intervenuti chiamati dal personale di turno. Un ex infermiere del nosocomio, che era in attesa nella zona filtro anti Covid per una visita, ha aggredito un uomo anche lui in attesa di essere ricevuto da un medico.

La dinamica

Banale lo scambio di battute che ha preceduto l’aggressione. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma che indagano per chiarire la dinamica, D.F., incensurato, 44 anni, ha chiesto all’uomo, un 41enne, una sigaretta; avendola ottenuta, è tornato a chiedere l’accendino, e qui la risposta dell’altro (‘ma che vuoi ancora, anche il polmone’) lo ha infastidito.

Con due dita gli ha estratto l’occhio sinistro e gli ha fatto esplodere il bulbo oculare destro. Ora è in carcere per lesioni aggravate. La sua vittima è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita; l’occhio destro è perso, e le condizioni di quello sinistro sono sotto valutazione dei medici.

continua a leggere su Teleclubitalia.it