“Incompetente, a discapito del suo popolo”: Flavio Briatore contro Vincenzo De Luca su Instagram. L’imprenditore dice dopo le ultime decisioni del governatore della Campania, che ha disposto la chiusura delle scuole nella regione per l’aumento dei contagi da Covid-19.

“Se a fine estate il Presidente De Luca invece di pensare alla mia ‘prostatite ai polmoni’ si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva – scrive Briatore – visto che la Campania ne conta la metà rispetto alla soglia stabilita a maggio dal governo e per cui sono stati stanziati 1,3 mld, forse oggi non assisteremo ai suoi decreti raffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza, a discapito del popolo campano che governa”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it