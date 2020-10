Giugliano, don Francesco Riccio è positivo: “Spero che tutto si risolva”. Chiusa la San Pio X

Giugliano. E’ risultato positivo al Coronavirus don Francesco Riccio, parroco della Chiesa San Pio X e punto di riferimento per la comunità giuglianese. Ad annunciarlo è lo stesso sacerdote attraverso un lungo post su Facebook.

“Ho febbre da mercoledì, ho subito fatto un tampone da un privato per ottimizzare i tempi e questa mattina ho ricevuto il risultato, positivo appunto. Ho già parlato con il medico e comincio la terapia a casa”, spiega don Francesco che sul social network invita coloro che sono entrati in contatto con lui di sottoporsi al tampone.

“Credo che coloro con i quali sono stato in contatto in questi giorni debbano contattare il medico di famiglia e dirgli le modalità e i tempi in cui siamo stati prossimi. Mi dispiace tanto, questo mio ammalarmi crea disagi alla comunità e a qualcuno di voi in particolare, spero che tutto si risolva nel miglior modo possibile”, prosegue ancora il parroco su Facebook.

Dopo la scoperta della positività di don Francesco Riccio, e come previsto da protocollo, la Chiesa San Pio X resterà chiusa per questo fine settimana per consentire la sanificazione degli ambienti. Tutte le attività saranno svolte al Santuario dell’Annunziata.

La redazione di Teleclubitalia si stringe attorno a don Francesco Riccio, augurandogli una pronta guarigione.