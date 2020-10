Petizione online per riaprire subito le scuole. Sono 11mila le persone che hanno sottoscritto un documento, lanciato su Change.org, per chiedere “l’immediata ripresa in presenza delle lezioni scolastiche in Campania”. La petizione e’ diretta alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Petizione online contro De Luca: “Riapri le scuole”

“Chiediamo che il ministero dell’Istruzione – si legge nella petizione – intervenga contro l’ordinanza della Regione Campania che ha disposto la chiusura delle scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre. Chiediamo che tutti gli studenti e le studentesse della Regione Campania ritornino, con decorrenza immediata, a poter usufruire della didattica “in presenza” nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali vigenti. La Campania non puo’ e non deve restare il fanalino di coda in un settore chiave come l’istruzione”.

Intanto ci sono le prime proteste non a distanza: a Casalnuovo una decina di mamme si sono radunate davanti al plesso scolastico di via De Nicola con striscioni contro De Luca e un invito esplicito alla ripresa delle lezioni in classe. Su Facebook i genitori si sono mobilitati in un gruppo dal nome “protesta contro De Luca”, dove è stata promossa una manifestazione all’esterno di Palazzo Santa Lucia per domani alle 17.

