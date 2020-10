L’artista neomelodica Giusy Attanasio è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha annunciato la stessa cantante sui suoi profili social.

La cantante Giusy Attanasio è positiva

“Stamattina mi è arrivato l’esito del tampone e sono risultata positiva. Sto bene, non ho sintomi. Ho tutelato la mia famiglia e i miei figli, che sono lontani da me per motivi di lavoro, sottoponendoli al tampone. Grazie a Dio stanno bene”, scrive Giusy Attanasio in un post.

Poi l’artista lancia un appello a chi di recente è entrato in contatto con lei: “Se nell’ultima settimana siete entrati in contatto con me, vi prego di sottoporvi al test. Amici miei siate prudenti, siate intelligenti, alla fine riusciremo a sconfiggere questo maledetto virus. Vi abbraccio”, conclude Attanasio.

continua a leggere su Teleclubitalia.it