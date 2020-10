Paura nella prima mattinata a Picinisco, in provincia di Frosinone, dove c’è stata una frana che causato il crollo di un ponte per il maltempo. Un’auto è finita nelle acque ma per fortuna non ci sono stati feriti o dispersi. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cassino. Altri allagamenti ci sono stati in tutto il cassinate.

Danni per il maltempo in tutto il Lazio e anche a Roma

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno informato di aver eseguito già oltre 100 interventi per danni dovuti al maltempo. Soprattutto i pompieri sono intervenuti per allagamenti, alberi o rami caduti.

Sono state oltre una ventina le chiamate per rimuovere rami o alberi pericolanti o caduti su veicoli o sulla carreggiata. “Cadute avvenute in varie località tra cui viale Guglielmo Marconi, via Federico Borromeo, via della Giustiniana, via di Decima, viale Regina Elena, viale dell’Umanesimo.

Tra gli interventi legati ad allagamenti quelli di maggior rilievo si sono registrati in via Cristoforo Colombo, sotto il ponte del Gra direzione Roma ed in via di Casal Palocco altezza Polisportiva”, si legge nella nota diffusa dai vigili urbani. Non si segnala alcun ferito, per il momento.

