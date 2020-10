Diramata nuova allerta meteo dalla Regione Campania. La Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello arancione valevole a partire dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani giovedì 15 ottobre.

Allerta meteo in Campania per oggi, 14 ottobre

Previsti temporali, raffiche di vento e pesanti precipitazioni a carattere di rovescio su tutto il territorio regionale (Napoli, Caserta, e Salerno). Allerta di colore giallo invece in Alta Irpinia, Sannio e Valle del Tanagro. Una condizione meteo che darà luogo a scenari di effetto al suolo di dissesto idrogeologico diffuso con possibili frane, caduta massi, allagamenti in particolare nelle aree già fragili, o interessate da incendi boschivi o dalle ultime precipitazioni.

La Protezione civile della regione Campania raccomanda pertanto alle autorità competenti dell’intero territorio regionale di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico connesso alle precipitazioni (rovesci e temporali) sia in ordine alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. In considerazione dell’andamento temporale atteso per le precipitazioni, che potranno essere particolarmente intense, nella fascia costiera della Regione, a partire dalla notte di oggi e per tutta la mattina di domani, si raccomanda, infine, di attivare ogni vigilanza e presidio territoriale nelle zone (urbane e non) già interessate da danni.

Sintesi Allerta Meteo:

Dalle 18 di oggi mercoledì 14 ottobre alle 18 di domani giovedì 15 ottobre

ZONE 1,2,3,5,6,8: ALLERTA METEO ARANCIONE

ZONE 4, 7: ALLERTA METEO GIALLA

continua a leggere su Teleclubitalia.it