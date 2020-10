Non ce l’ha fatta la piccola Selena Biasini. La bimba si è spenta a due anni dopo un delicato intervento al cuore all’ospedale di Padova. La piccola soffriva di una malattia genetica, così come spiega OggiTreviso.it.

Treviso, si è spenta la piccola Selena Biasini: aveva due anni

La notizia si è diffusa subito in paese dopo che, a renderla pubblica, è stato il papà Fabio su Facebook attraverso un post. Si attende ora la data del rito funebre che per forza di cose sarà celebrato di fronte a un numero minimi di presenti a causa delle stringenti norme sanitarie. Selena lascia il papà Fabio, la mamma Moira e il fratello maggiore di 15 anni, tutti residenti a Giavera del Montello, in provincia di Treviso.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social rivolti alla famiglia Biasini. “Fabio.. L’ho appena saputo.. Mi dispiace tantissimo.. Un abbraccio forte forte a tutti voi!”, scrive Susanna sulla bacheca di papà Fabio. “Un forte abbraccio a te, a tua moglie e a tuo figlio. Sono senza parole. Mi si stringe il cuore”, il commento di Sabrina.

Foto: Facebook

