Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato in una nota la Federcalcio portoghese, precisando che l’attaccante della Juventus “sta bene, è asintomatico e in isolamento”.

Cristiano Ronaldo è positivo al Coronavirus

CR7, che si trova nel ritiro del Portogallo in occasione delle gare di Nations League, salterà la partita in calendario contro la Svezia (mercoledì sera).

“Cristiano Ronaldo – si legge nella nota ufficiale della federazione lusitana – è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale dopo essere risultato positivo al Cvid-19, quindi non farà parte della squadra che andrà in campo contro la Svezia. Il calciatore non ha sintomi e si trova attualmente in isolamento. In seguito al caso di positività di Ronaldo, la parte restante del gruppo squadra è stata sottoposta a ulteriori controlli, che hanno avuto tutti un esito negativo. Tutti i calciatori sono a disposizione per del ct, Fernando Santos”.

