E’ allarme Covid a scuola nel napoletano. Nel piccolo comune di Sant’Agnello, in penisola sorrentina, sono in corso di esecuzione al centro sportivo di via Iommella i tamponi nasofaringei per i 40 bimbi della scuola d’infanzia dove sono stati riscontrati due casi di Covid.

Sant’Agnello (Napoli), positivi all’asilo nido: 40 bimbi sottoposti a tampone

Così come spiega Il Mattino, i piccoli sono in fila assieme ai genitori dalle 10 e ancora adesso nel centro sportivo in attesa di ultimare gli accertamenti. Intanto la responsabile dell’istituto comprensivo Gemelli di Sant’Agnello ha deciso, in via cautelare, di sospendere le lezioni e di tenerle da remoto.

Al momento tutti i bimbi entrati in contatto con i due positivi sono in quarantena. Così come da protocollo sanitario, potranno tornare a scuola e uscire soltanto in caso di esito positivo del tampone.

