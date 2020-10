Ci troviamo a Casarano, in provincia di Lecce. Una donna attraversa la strada sotto la pioggia battente. Scivola sull’asfalto e viene trascinata dalla furia della pioggia rischiando di annegare e farsi male. A poca distanza un gruppo di giovanissimi filma la scena e ride.

Casarano (Salento), trascinata dalla pioggia: i ragazzi la filmano e ridono

L’episodio è avvenuto nei pressi del liceo scientifico Vanini. A documentarlo durante l’emergenza maltempo di queste ore un filmato amatoriale, girato da uno dei ragazzi, e poi condiviso probabilmente sui social network. Sono tantissimi in queste ore i messaggi di indignazione con cui gli utenti di Facebook hanno accolto questo filmato. “Possibile che anziché aiutarla, i giovani l’hanno ripresa col telefonino?”, scrive Antonio. “Come si fa a ridere di una persona in grave difficoltà”, il commento di Annalisa.

Il Salento è in queste ore è stato flagellato dal maltempo. Il paese di Casarano ha registrato molti disagi, con strade allagate e circolazione veicolare in tilt. Tra le vittime delle avverse condizioni meteo anche la signora ripresa nel filmato, che per fortuna non avrebbe riportato ferite a seguito dell’infortunio.

