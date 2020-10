Tragico incidente sulla statale 613 Lecce-Brindisi, nei pressi dello svincolo per la zona industriale. A perdere la vita Giada Malerba, 22enne originaria di San Pietro Vernotico. La giovane era in compagnia del suo fidanzato Vittorio V., 32 anni, rimasto ferito gravemente.

Tragico incidente sulla Lecce-Brindi, Giada muore a 22 anni

Stando ad una prima ricostruzione, la coppia stava viaggiando in sella ad una Mv Augusta Brutale 910 quando sarebbe finita contro il guardrail. Lui è finito a terra, lei in un dirupo. Immediato l’arrivo sul posto della forze dell’ordine e dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della ragazza.

Il compagno invece è stato trasportato presso l’ospedale di Perrino in codice rosso. Le sue condizioni purtroppo sono gravi. Per consentire i rilievi la strada è stata chiusa.

Sono decine i messaggi di cordoglio che sono apparsi in queste ore sui social, da parte di amici e parenti. “Tu rimani la mia preferita, questo mi dicevi sempre e questo rimarrà per sempre nel mio cuore come da sempre lo sei tu. Fai buon viaggio cuginetta”, scrive una parente.

