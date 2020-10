“Cesare questa notizia ha spezzato il cuore di tutti noi, un grande dolore per tutti noi che ti vogliamo bene, ogni incontro con te era un momento di allegria per la tua simpatia ben nota a tutti noi. Ma questa mattina ci hai spiazzato, ci hai ferito il cuore. Mi dispiace tantissimo, resterai sempre nel cuore di tutti noi. R. I. P”, scrive un utente su Facebook. La data dei funerali ancora non è stata fissata.