Villaricca. Dopo gli ottimi risultati di Giugliano e Pomigliano, l’alleanza Giallorossa potrebbe approdare anche a Villaricca, per l’appuntamento elettorale delle amministrative previsto per la prossima primavera, riproponendo lo scenario di coalizione della vicina Giugliano.

Ad annunciarlo è il consigliere di minoranza Rosario Albano dopo il via libera ottenuto dai vertici a Roma: “Ma il nome questa volta spetta ai 5 Stelle”. Apertura all’accordo anche dall’esponente di Napoli Nord, Mario Molino. Al via quindi le trattative con i dem locali. Dopo Giugliano e l’affermazione di Nicola Pirozzi la posizione del movimento 5 stelle a Villaricca è netta. Albano infatti sgombra il campo dall’idea di Punzo Bis e fa un passo personale passo in avanti: “Candidato sindaco? Io sono disponibile”.

VIDEO:

continua a leggere su Teleclubitalia.it