Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di una discoteca in via Coroglio.

Napoli, discoteca chiusa per 15 giorni

La notte del 12 luglio scorso i poliziotti del Commissariato Posillipo e dell’Ufficio Prevenzione Generale erano intervenuti all’esterno del locale per una rissa.

Il fatto avvenne all’interno della discoteca in seguito ad un alterco per futili motivi tra due gruppi di ragazzi. Al termine della serata, i due giovani si erano dapprima fronteggiati con dei coltelli ferendo due persone, e poi si erano dati alla fuga a bordo di un’auto.

Gli aggressori

Gli aggressori, quattro giovani tra i 17 e 19 anni, tre dei quali con precedenti di polizia, erano stati denunciati per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il locale, inoltre, già il 23 luglio e il 30 ottobre del 2018 era stato destinatario di due distinti provvedimenti di chiusura della durata di 5 e 7 giorni poiché si erano verificati degli episodi analoghi.

