Campania. Come ogni venerdì il presidente della regione Vincenzo De Luca fa il punto della situazione sulla regione per l’emergenza coronavirus.

Le parole di De Luca

A 800 positivi al giorno faremo lockdown in Campania: a dirlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la sua settimanale diretta Facebook per fare il punto sulla pandemia da Coronavirus.

“Stiamo lavorando per non prendere decisioni drastiche e sciagurate – continua il governatore campano – stiamo lavorando per più posti liberi per i ricoveri. Chi non ha sintomi deve andare a casa e stare in isolamento fiduciario , tranne che per particolari casi in cui avremo dei Covid residence. È evidente che non possiamo occupare con pazienti asintomatici posti che servono a chi ha il Covid ed è sintomatico”.

“In Campania ci si attendono anche oggi oltre 700 nuovi positivi. Con un aumento dei tamponi si crea il paradosso che più tamponi, più positivi e più persone in isolamento domiciliare e si pone il problema del personale: abbiamo oggi oltre 700 positivi, per fortuna senza sintomi ma li devi porre in isolamento domiciliare”, ha detto De Luca, anticipando il bollettino di oggi, 9 ottobre, solitamente diffuso entro le ore 17.

