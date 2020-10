Giugliano. Nicola Pirozzi è ufficialmente il nuovo sindaco di Giugliano. L’investitura ufficiale si è tenuta stamattina presso la sala consiliare di Corso Campano 200.

Le prime parole di Pirozzi Sindaco

“Questa investitura avviene in un periodo particolare del nostro paese a causa dell’emergenza coronavirus. Questo aumenta il senso di responsabilità nel governare una città come Giugliano soprattutto in questo momento così particolare.

A questo si associa una grande emozione che è quella di indossare la fascia tricolore della amata mia città. Per me i rapporti umani vengono prima di quelli politici.

Il primo ringraziamento lo vorrei fare al commissario prefettizio che ha governato questa città, negli ultimi mesi, con grande trasparenza e grande senso dello Stato. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che garantiscono quotidianamente la sicurezza dei miei concittadini. Con loro ci sarà un confronto costante.

La mia azione di governo seguirà il solco già tracciato dal commissariato prefettizio: legalità, trasparenza e servizi per i cittadini. Sarà un comune dei diritti non dei favori.

Infine voglio ribadire che io non sono il sindaco di un’unica parte politica. Io sono e sarò il sindaco di tutti.”

Sono queste le prime parole ufficiali di Nicola Pirozzi come sindaco di Giugliano, subito dopo la cerimonia di proclamazione. Ancora in fase di decisione, invece, la giunta comunale.

continua a leggere su Teleclubitalia.it