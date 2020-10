E’ il giorno del dolore a Casal di Principe. Giuseppe Di Bona, 27enne del posto, è morto a soli 27 anni. Il giovane era ricoverato in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Sulle cause del decesso c’è massimo riserbo familiare.

Lutto a Casal di Principe, Giuseppe muore a soli 27 anni

La notizia si è presto diffusa in città, gettando nello sconforto un’intera comunità. La morte del giovane è rimbalzata anche sui social. Sono decine i messali di cordoglio pubblicati in rete da parenti, amici e conoscenti.

“Ciao Peppe eri e resterai sempre un grande ragazzo, buon viaggio” così lo ricorda uno dei suoi più cari amici. Il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia in un post su Facebook: “Dalla mia città mi giunge una triste notizia, la morte di un giovane di solo 27 anni. La morte di un ragazzo cosi govane colpisce tutti noi e il dolore diventa collettivo. Alla famiglia e agli amici rivolgo il mio cordoglio e quello dell’amministrazione“, scrive il primo cittadino.

