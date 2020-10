Caso di coronavirus in una scuola di Monteruscello. Un bimbo di tre anni della materna “Plesso Montalcini 1” risulta positivo al Covid-19. A darne notizia è il portale Cronacaflegrea.it.

Pozzuoli, bimbo positivo alla materna: compagni e insegnanti in isolamento

Dopo la scoperta della positività, sono scattati subito i controlli così come previsto dal protocollo sanitario. L’asl Napoli 2 Nord ha disposto l’isolamento fiduciario per i compagni di classe e gli insegnanti.

Le altri classi invece non avrebbero avuto alcun tipo di contatto con il bimbo contagiato, fa sapere la dirigente scolastica, per cui non è stata disposta la chiusura della struttura. E’ in corso intanto a scopo precauzionale un’ulteriore attività di sanificazione all’interno dell’istituto dopo quella già effettuata ieri dal personale della scuola. Non si conoscono le condizioni del bimbo infetto.

