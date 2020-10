Anche il parlamentare del Partito Democratico, Raffaele Topo, commenta la vittoria di Nicola Pirozzi. Presente anche in piazza Matteotti, il deputato ha partecipato ai festeggiamenti per l’elezione del nuovo sindaco.

Giugliano, in piazza anche Raffaele Topo dopo la vittoria di Pirozzi

“E’ la vittoria della città di Giugliano, che sceglie la strada giusta – ha dichiarato Topo -. E’ la vittoria di una nuova generazione. Vince un ragazzo pulito, figlio di una grande comunità che ha grandi potenzialità e che ha scelto in che direzione andare”.

L’ex sindaco di Villaricca si augura che “Nicola avrà il conforto di chi è stato eletto con lui e del consiglio comunale per questo grande momento che abbiamo davanti”. Il riferimento è all’emergenza coronavirus e ai contraccolpi economici della crisi: “Ci aspetta un momento importante – ha spiegato -. Dobbiamo lavorare per un Recovery Plan di questa città approfittando di quello che l’Unione Europea sta facendo. Proviamo a ricostruire un tessuto lacerato e a far valere le ragioni di questa città.

Infine risponde con pacatezza alla polemica innescata dal candidato sconfitto, Antonio Poziello, che ha definito la vittoria di Pirozzi merito della “regia di Lello Topo”: “Mi fa piacere che passiamo ai complimenti dopo una campagna elettorale fuori dalle righe – ha replicato il parlamentare -. Vengo da una tradizione democratica e ispirata e anche in queste occasioni non perdo le mie buone abitudini. Perciò dico auguri al vincitore e onore allo sconfitto”.

