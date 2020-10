Rapina ad un distributore di carburanti a Marano. E’ accaduto sabato sera, intorno alle 22 e 30, in una stazione di servizio di via Del Mare. I malviventi sarebbero sopraggiunti a bordo di una moto. Con volto travisato e ami in pugno, i balordi hanno minacciato gli addetti al rifornimento, facendosi consegnare oltre mille euro.

Marano, assalto armato al distributore di carburati: è caccia ai malviventi

Non è la prima volta che il distributore di carburanti finisce nel mirino dei rapinatori. In passato si sono verificati altri episodi analoghi. In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Frequenti le rapine negli ultimi giorni nella città di Marano: due giorni fa in tre assaltarono il distretto sanitario cittadino, e dopo aver sequestrato alcuni impiegati, riuscirono a scappare con il bottino.

