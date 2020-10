In Campania è saturo l’ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale delle malattie infettive. Occupati tutti i posti letto del nosocomio napoletano. Sono ben 130 i pazienti ricoverati, di cui 16 in subintensiva e 8 in terapia intensiva (di cui 4 intubati).

Covid a Napoli, occupati tutti i posti letto al Cotugno: 130 pazienti ricoverati

Nella giornata di ieri, fa sapere il direttore generale dell’Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro, è già stato riconvertito un reparto dell’ospedale: “In serata era pieno anche quello. Questo significa che la domanda di ricoveri aumenta”.

I ricoverati, spiega, “sono persone che presentano una patologia conclamata da Covid-19, per quanto la percentuale maggiore di contagiati è asintomatica”. “Siamo pronti a una ulteriore programmazione per convertire altri reparti – aggiunge – la rete ospedaliera regionale può reggere”.

Loreto Mare

Nel Covid center del Loreto Mare, di competenza della Asl Napoli 1 centro, risultano occupati tutti i posti letto: i 40 della degenza ordinaria e i 10 della terapia subintensiva (dati invariati rispetto a ieri). Nell’altro covid center, quello dell’Ospedale del mare, sono 24 i ricoverati in degenza ordinaria, 3 in terapia subintensiva (+1 rispetto a ieri e a fronte di un totale di 6 posti letto); 1 in terapia intensiva (ieri erano 2 i pazienti in intensiva, a fronte di un totale di 6 posti letto.

continua a leggere su Teleclubitalia.it