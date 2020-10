Campania. E’ record di contagi da coronavirus in Campania. Oggi, 2 ottobre, sono 392 i nuovi casi di Covid-19. Mai così tanti nella nostra Regione, neanche durante il lockdown. Un incremento esponenziale che mette in agitazione i piani alti di palazzo Santa Lucia.

A comunicare i dati il bollettino dell’Unità di Crisi. Su 8.482 tamponi processati, sono emerse 392 positività. Sono 42 invece i guariti. Non si registrano decessi. Un dato allarmante quello de contagi che dà corpo alle peggiori previsioni elaborate anche dalla task force messa in campo dal governatore Vincenzo De Luca, il quale prevede il raggiungimento del picco tra fine ottobre e inizio novembre. Si teme una crescita incontrollata dei contagi dopo la riapertura delle scuole. L’ipotesi più probabile è che per contenere l’epidemia, si vada verso chiusure localizzate. Di seguito i dati ufficiali del bollettino del 2 ottobre.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 392

Tamponi del giorno: 8.482

Totale positivi: 13.524

Totale tamponi: 612.784

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 463

Guariti del giorno: 42

Totale guariti: 6.315

