Il coronavirus arriva anche nelle scuole di Parete. E di ieri infatti la notizia di un caso di Covid-19 in un istituto del comune dell’agro aversano. Il sindaco Gino Pellegrino ha immediatamente disposto la chiusura del plesso scolastico per consentire le attività di sanificazione degli ambienti.

Parete, chiusa una scuola: coronavirus in classe

Il positivo è un ragazzo della scuola media. A darne notizia è lo stesso primo cittadino. “Purtroppo abbiamo un caso positivo di uno studente che frequenta la scuola media di via Cedrale – spiega Pellegrino -. Per questo motivo vi anticipo che farò un’ordinanza di chiusura del plesso per domani 2 ottobre che dovrà essere sanificato. Dopodiché la classe del ragazzo con gli insegnanti staranno in quarantena e bisognerà organizzare per loro la didattica a distanza”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it