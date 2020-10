Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania sono positivi al Coronavirus.

A comunicarlo – tramite twitter – è lo stesso capo della Casa Bianca.

Il medico del presidente ha poi confermato la notizia della positività di Donald e Melania, affermando che stanno bene.

Il presidente – impegnato negli ultimi giorni di campagna elettorale – continuerà a portare avanti i suoi compiti “senza alcuna interruzione”, ha aggiunto. Ma la Casa Bianca ha annunciato che il presidente ha annullato il viaggio in Florida previsto per oggi.

Trump era già in quarantena da alcune ore in seguito alla positività di una sua stretta collaboratrice, Hope Hicks. La donna – spesso immortalata senza mascherina – negli ultimi giorni ha accompagnato il presidente prima a Cleveland, per il dibattito televisivo con Joe Biden, quindi per un dibattito a Duluth, Minnesota.

