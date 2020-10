Rientra l’allarme Covid nella scuola Moscati-Maglione di Casoria. Ha riaperto giovedì 1 ottobre, dopo essere stato chiuso per mancanza di personale ata, anche il plesso di via Martiri d’Otranto. L’emergenza, nata in seguito alla positività al Coronavirus di un dipendente, è stata gestita come ci spiega la dirigente scolastica seguendo tutto l’iter previsto dalla legge.

Alla Moscati- maglione come in diverse scuole della provincia di Napoli ancora nessuna traccia dei banchi monoposto, ma questo non ha impedito l’inizio delle lezioni.

Diversi i problemi che esistevano già prima dell’emergenza sanitaria in cui la dirigente ha chiesto collaborazione con il Comune e le altre istituzioni.

Nel video l’intervista alla dirigente Virginia De Robbio:

