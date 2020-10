Roma. Apprensione e paura in un liceo classico Bertrand Russell, a Roma, in zona Tuscolana. Nell’istituto sono stati registrati 17 positivi al Coronavirus. Come comunicato dalla scuola “i casi accertati di positività sono 1 in una classe quarta e 2 in una classe quinta nella sede di via Tuscolana e 12 in una classe quarta nella sede di via La Spezia” a cui si aggiunge “un collaboratore scolastico in servizio presso la sede di via La Spezia”.

Roma, 17 positivi in un liceo: 4 classi in quarantena

Subito sono scattati i protocolli di sicurezza: docenti e studenti sono stati messi in quarantena. Sanificati l’aula e tutti i bagni del piano. La Asl Roma 2 ha avviato inoltre uno screening nell’istituto, effettuando test a tappeto anche nei vari plessi, per stabilire le misure da adottare. Stamattina i genitori si sono mobilitati, invocando un “mini lockdown”. Anche se, secondo la procedura, si dovrebbe procedere alla quarantena solo per le classi coinvolte.

continua a leggere su Teleclubitalia.it