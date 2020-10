Casalnuovo. C’è un caso di positività tra i dipendenti comunali in servizio a Casalnuovo. Lo ha appena annunciato il sindaco, Massimo Pelliccia, attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

Casalnuovo, positivo dipendente comunale: chiusi uffici, tamponi per tutti

“Questa mattina abbiamo un nuovo positivo tra i dipendenti comunali. Il caso non è collegato a quello dell’anagrafe dei giorni scorsi e impone l’assunzione di misure di prevenzione straordinarie”, spiega il primo cittadino.

Nel frattempo è stato interdetto l’accesso al pubblico agli uffici comunali. Disposti, invece, i tamponi ai colleghi che sono entrati in contatto col funzionario. “Nel pomeriggio non ci sarà il consueto rientro per sanificare l’intero edificio. Da domani partirà uno screening sui dipendenti comunali che hanno avuto contatti con il personale in questione e che in via cautelativa sono già stati isolati. Vi aggiornerò man mano”, aggiunge il sindaco.

