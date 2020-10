Cicogna in arrivo in casa Ferragnez: Chiara Ferragni è in dolce attesa. Lo ha comunicato la stessa imprenditrice digitale sulla sua pagina Instagram, pubblicando una foto che ritrae il piccolo Leone che ha tra le mani un’ecografia. “La nostra famiglia si sta allargando. Leo diventerà presto un fratello maggiore”, ha scritto la influencer sui social.

Chiara Ferragni è incinta: l’annuncio sui social

Immediati i commenti dei fan: “Mi viene da piangere, è stupendo”. Papà Fedez commenta il post con un commento ironico che fa esplodere il web: “Ma io non sapevo niente…”. I rumor sulla seconda possibile gravidanza di Chiara Ferragni circolavano ormai da giugno quando i fan notarono dei pancini sospetti e la mamma di Chiara si lasciò sfuggire qualche dichiarazione sulla presunta gravidanza. Tutte queste voci, però, furono smentite dall’influencer e da Fedez, i quali hanno più volte dichiarato che avrebbero svelato la lieta notizia qualora fosse stata vera.

