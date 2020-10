Giugliano. E’ una donna di 61 anni residente a Giugliano uno dei due decessi per Covid-19 riportati nel bollettino di oggi. Ad anticipare la notizia è il sito Internapoli. Al momento non è nota l’identità della donna nè dove era ricoverata per questioni di privacy.

Il bollettino di oggi

Nella giornata di oggi sono 286 i positivi di oggi su 6.335 tamponi effettuati. 59, invece, sono i guariti. ( leggi qui il bollettino ).

Coronavirus in provincia di Napoli In provincia di Napoli si registrano 6 nuovi casi a Giugliano e Marano, 4 a Portici, Palma Campania e Piano di Sorrento. 3 casi e 3 guariti Melito. 3 guariti a San Giorgio a Cremano, Tufino, Terzigno e Somma Vesuviana.

