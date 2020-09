L’aumento dei contagi e le nuove restrizioni messe in atto alimenta la paura di un nuovo lockdown in Campania. E le conseguenze sono evidenti: a Napoli, ad esempio, è scattato l’assalto ai supermercati.

Paura per nuovo lockdown: a Napoli assalto ai supermercati

Nel fine settimana, soprattutto nella giornata di sabato – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – si è registrato il boom di vendite di generi di prima necessità. Tonno, passate, olio e farina sono tra gli alimenti più acquistati dai consumatori. Gli stessi prodotti che in tempi di lockdown erano impossibili da trovare. “Gli acquisti di scatolame, uova, pomodori, lievito, pasta e farina sono cresciuti del 30%”, conferma tra i tanti il responsabile di un Conad in zona collinare.

Sabato sera, al Sole 365 di via Nicolardi, si fa fatica anche a spostare i carrelli. “Nemmeno noi ci spieghiamo cosa stia succedendo – confida una cassiera mentre passa veloce del tonno sotto al lettore di codice a barre – tanta gente non la vedevamo da tempo. Molti stanno tornando a fare scorte”. Scene analoghe si ripetono anche ieri mattina: “Stiamo ricominciando a trovare buchi nei relativi scaffali – dice il responsabile del supermercato Conad -. Nel fabbisogno normale dei mesi scorsi facevamo rifornimento di questi prodotti 3 volte a settimana, ora, da quando è arrivata l’ultima l’ordinanza regionale, lo facciamo tutti i giorni”.

(immagine di archivio)

