A Melito le scuole restano chiuse fino a sabato 3 ottobre. Si tornerà in classe il lunedì successivo, 5 ottobre, a meno che non arrivino ulteriori proroghe. Lo ha deciso il sindaco Antonio Amente, che ha emanato una ordinanza per sospendere le lezioni in conseguenza all’aumento dei positivi in Campania.

Melito, sindaco sospende le lezioni: scuole chiuse fino al 3 ottobre

Il provvedimento riguarda i 3 circoli cittadini e il liceo Kant e la scuola media Marino Guarano. Attualmente a Melito soltanto 2 dei contagiati presentano sintomi. “La situazione in città – scrive ieri il sindaco Amente in un post su Facebook – seppur non preoccupante dal punto di vista delle condizioni di salute (soltanto 2 dei contagiati melitesi hanno sintomi), è numericamente rilevante.

“Inoltre – prosegue il primo cittadino – il corpo docente ed il personale scolastico presente nei nostri istituti proviene da città dove il picco di Covid in queste settimane è particolarmente rilevante, pertanto, per tutelare la salute di tutti gli studenti melitesi e tranquillizzare i genitori sempre più preoccupati da questa nuova ondata di Coronavirus, ho ritenuto opportuno sospendere le attività didattiche fino a sabato 3 ottobre 2020 in tutte le scuole pubbliche presenti sul territorio melitese con ordinanza sindacale numero 56 che nella mattinata di domani (oggi, ndr) sarà pubblicata all’albo pretorio online del nostro Comune. Nel corso della prossima settimana monitorerò costantemente la curva dei contagi in Campania e nella nostra città per un’eventuale proroga della sospensione”.

