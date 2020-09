Luigi Di Maio in visita a Varcaturo per sostenere il candidato a sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi. Il Ministro degli Esteri del governo giallo-rosso ha fatto sosta presso il bar Party House 5 sensi e si è intrattenuto con i parlamentari e i politici del territorio, tra cui i deputati Salvio Micillo e Andrea Caso.

Di Maio in visita a Giugliano per sostenere Pirozzi

Il primo a prendere la parola è stato il candidato Pirozzi. “Giugliano è terra di camorra. Dobbiamo rimuovere le diseguaglianze sociali e ridare dignità a un territorio abbandonato. Faremo una giunta all’altezza della terza città della Campania. “Nessuno conosce l’importanza di Giugliano ma per anni è stato un posto dove civiche e forze politiche hanno combattuto battaglie dure – ha affermato Di Maio -. Se cambia Giugliano, cambia l’Italia. Siamo pronti a sostenere l’amministrazione nelle grandi battaglie di questo territorio”.

Il leader pentastellato ha poi concluso con un endorsement a favore del candidato Pd: “Con un sindaco con cui condividiamo gli stessi valori possiamo promuovere battaglie tra governo nazionale ed enti locali. Abbiamo a cuore questa terra. Servono risorse mai come in questo momento. Dobbiamo avere persone valide per spendere i soldi del Recovery Fund. Se li mettiamo nelle mani sbagliate non li riceveremo. Dobbiamo fare squadra”.

