E’ partita come una provocazione in alcuni gruppi Facebook della città ma ora è un tam tam che i candidati sindaco non possono ignorare.

Sono in tanti infatti a chiedere a Poziello e Pirozzi di pubblicare i nomi della futura squadra di governo per poter scegliere chi votare anche in base ai membri dell’esecutivo cittadino.

D’accordo alla proposta anche alcuni esponenti politici come Alessandro Bartolomucci di Autonomia Costiera o storici attivisti del territorio come Francesco Taglialatela Scafati, animatore del gruppo fb “Giuglianesi Orgogliosi” che ha lanciato l’hashtag #nominatelagiunta che ha totalizzato decine di condivisioni.

Della stessa idea anche Franco Iacolare, storico attivista M5S, oggi critico con lo stesso Movimento. Per Enzo Cante invece “sarebbe un simbolo di vera trasparenza e cambiamento”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it