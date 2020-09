Prima nevicata d’autunno in Abruzzo. Una coltre di neve bianca ha ricoperto stamattina Roccaraso, un piccolo comune di circa 2000 abitanti, in provincia dell’Aquila.

Prima nevicata d’autunno: Roccaraso si sveglia imbiancata

Stanotte le temperature sui monti dell’Alto Sagro sono crollate, scendendo sotto lo zero. Stamattina i roccarasini hanno trovano un soffice manto di neve che si è depositato sulle strade e anche sugli alberi, regalando alla città uno spettacolo unico.

Per gli amanti della neve è un buon momento per concedersi un momento di relax e per ammirare la città imbiancata. Primi fiocchi di neve anche sul Gran Sasso, sulla Majella e su tutte le vette del Parco Regionale del Sirente-Velino. La neve è scesa anche a Campo Felice, sempre in Abruzzo, e sulla località di Campo Imperatore, dove sono caduti circa 10 cm di neve.

(foto: Giovanni Casacchia)

continua a leggere su Teleclubitalia.it