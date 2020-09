Qualiano. Ci sono due nuovi casi di Covid-19 in città. Lo ha annunciato il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis, attraverso un post su Facebook. La notizia, spiega il primo cittadino, è giunta ieri sera: il dipartimento dell’Asl Napoli Nord ha informato il sindaco di due nuove positività accertate.

Qualiano, aumentano i contagi in città: i casi salgono a 12

Si tratta di due donne giovani, una asintomatica e che ha una familiarità con un precedente positivo; l’altra, invece, accusa i classici sintomi del Coronavirus. Come da protocollo, l’Asl si è subito attivata per ricostruire la catena dei contatti di entrambe le donne e per sottoporre a tampone tutti coloro che sono entrati in contatto con entrambe. Salgono, dunque, a 12 i casi accertati a Qualiano.

Il sindaco, ancora una volta, ha ribadito ai cittadini di osservare le regole basilari, come indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e igienizzare spesso le mani, per evitare il contagio. Risale a ieri, invece, l’ordinanza regionale, firmata dal governatore Vincenzo De Luca, che obbliga tutti i cittadini campani ad indossare la mascherina anche all’aperto e dunque non solo nei luoghi chiusi.

