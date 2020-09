Primo giorno di scuola per i bambini della prima elementare della scuola Siani di villaricca. Il plesso di Via Enrico Fermi riparte e lo fa con una accoglienza speciale, mentre quello di via Siani dovrà aspettare lunedì per il suono della campanella poiché sede elettorale quindi sottoposta a santificazione prima della riapertura.

I bambini vengono chiamati singolarmente, viene misurata loro la temperatura, sostituita la mascherina e messi in fila in cortile per poi recarsi in aula.

Arrivati i banchi monoposto per le elementari, 400 in tutto. Le lezioni possono, quindi, partire con i nuovi banchi. Alla Siani si attendono a breve quelli per il plesso che ospita la scuola media, per ora sono arrivati solo quelli per le elementari. Inoltre, le aule che fino a qualche giorno fa erano interessate da lavori di ampliamento si sono conclusi, mentre altri locali stanno per essere completati. Nel corso dei prossimi giorni tutta la scuola avrà aule più grandi e arredate con i monoposto.

Nei corridoi, infatti, i banchi nuovi che via via verranno ordinati nelle nuove stanze. Ogni banco sarà distanziato e delimitati da apposita segnaletica a terra che indica anche i percorsi di ingresso e uscita. Fino a venerdì saranno accolti i bambini delle classi prime, da lunedì via via, il resto degli studenti, sempre ad ingressi scaglionati.

