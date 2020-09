E’ in corso l’evacuazione del Ministero dello Sviluppo Economico a causa di un caso di Covid-19. Stando a quanto si apprende, un dipendente sarebbe risultato positivo al tampone. La misura riguarda tutto il personale della sede di via Molise. La struttura e i vari uffici dovranno essere sanificati. Come da protocollo, tutti i dipendenti verranno sottoposti a test per scoprire se ci siano altri positivi.

Seguiranno aggiornamenti

