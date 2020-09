E’ mistero su alcuni seggi elettorali a Giugliano. Scorrendo l’elenco ufficiale caricato sul sito del Comune, ci sono intere sezioni dove tutti i candidati al consiglio comunale riportano zero preferenze. Sono la 85, la 97, 49, 72 e la 34. Le schede scrutinate non sono state assegnate.

Giugliano, il giallo dei seggi fantasma: diverse sezioni senza preferenze

Sulle cause non c’è ancora chiarezza. Tra le ipotesi una mancata verbalizzazione da parte dei presidenti di seggio. La registrazione dei voti espressi in quelle sezioni potrebbe però cambiare la composizione del consiglio comunale e spostare alcune preferenze da un candidato all’altro.

Al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale da parte del Comune. Si attende un chiarimento dell’Ufficio elettorale. Alla nostra redazione sono giunte segnalazioni di elettori e degli stessi candidati, alcuni dei quali non ritrovano parte dei voti conteggiati in forma privata negli scrutini caricati nel documento ufficiale relativo al dettaglio delle elezioni.

IL DOCUMENTO PDF DEL COMUNE

