Sabato 3 Ottobre il Key Beach Park ospiterà il progetto ‘Fashion Wedding Show’, organizzato da ‘Il Calendario delle Spose’.

L’evento, tra i più esclusivi in ambito wedding, darà modo alle future coppie di sposi di valutare tutti i dettagli del matrimonio.

Ogni coppia di sposi sa bene che l’organizzazione del proprio matrimonio può spesso risultare complessa. Molti i punti da considerare, scelte importanti da prendere, opzioni da valutare.

Tramite l’evento che ospiterà il Key Beach, le coppie avranno modo di ricevere risposte alle proprie domande, di toccare con mano le possibili realtà e valutare con attenzione tutti i particolari.

L’evento, per la sua importanza, è a numero chiuso ed è accessibile solo tramite iscrizione. Per iscriversi, basta consultare l’evento su Facebook, alla pagina del Key Beach Park in sezione eventi.

