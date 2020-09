Il sindaco uscente Marco Antonio del Prete verso la riconferma a Frattamaggiore. In base i dati parziali che emergono dalle sezioni scrutinate, il candidato di centrosinistra viaggia verso il 53 % delle preferenze.

Frattamaggiore, Del Prete verso la riconferma

Dopo cinque anni di amministrazione, Marco Del Prete pronto a riconfermarsi alla guida della città a nord di Napoli. Francesco Russo, in lotta con Del Prete anche per la conquista del simbolo del PD, si ferma sotto il 30 %. Luigi Costanzo, candidato “green”, si attesta intorno al 16 %. Salvo sorprese, non ci sarà ballottaggio. Si attendono tuttavia altri 9mila voti da scrutinare.

