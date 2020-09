E’ una situazione estremamente incerta quella che emerge dalle prime proiezioni dei risultati delle amministrative di Giugliano. In base alle prime 16 sezioni scrutinate, Nicola Pirozzi raccoglie il 34,6 % delle preferenze. In testa Antonio Poziello con il 38,7 %. Segue Maisto con il 31,06 %. La Organo è ferma all’1,8 % degli aventi diritto.

Giugliano, prime percentuali di voto: situazione incerta

Salvo sorprese o ribaltoni dell’ultimo momento, Poziello e Pirozzi sono i due candidati in vantaggio, entrambi in lizza per il ballottaggio. Tuttavia determinanti saranno le sezioni scrutinate in fascia costiera, dove Giuseppe Pietro Maisto sembra godere di consensi maggiori che in centro. In particolare sette sezioni della Don Salvatore Vitale sono al momento chiuse per un sospetto caso Covid-19. Dopo le operazioni di sanificazione, partirà il conteggio delle schede scrutinate.

Poziello 38,7

Maisto 26,1

Organo 1,2

Pirozzi 34,6

