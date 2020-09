Netto successo del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari in Italia. In Campania sono a favore della riduzione del numero dei parlamentari il 77,41% degli aventi diritto al voto. Contrari, invece, il 22,59% dei votanti.

Il voto nelle province

Napoli 78,55% sì e 21,45% no

Avellino 75,07% sì e 24,93% no

Benevento 74,85% sì e 25,15% no

Caserta 79,37% sì e 20,63% no

Salerno 74,59% sì e 25,41% no

Il voto nei Comuni capoluogo

Napoli 74,39% sì e 25,61% no

Avellino 67,83% sì e 32,17% no

Benevento 71,35 % sì e 28,65 % no

Caserta 71,45 % sì e 28,55% no

Salerno 69,09% sì e 30,91% no

