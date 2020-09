Genova, seggio chiuso per Covid: il presidente presentava sintomi del virus

Genova. Chiuso un seggio elettorale stamattina a Genova perché il presidente è stato male nella notte, con febbre alta e sintomi riconducibili al Covid.

Si tratta di un seggio nel popolare quartiere di Oregina, il numero 323. Il presidente è stato sottoposto a esami nella notte è stamani al suo posto c’era regolarmente un sostituto.

Il seggio è stato aperto ma successivamente chiuso per precauzione, in attesa del risultato del tampone del presidente e degli scrutatori che, ieri, erano stati a contatto con lui. Dopo alcune ore la sezione è stata riaperta dopo la sanificazione dei locali e la completa sostituzione del personale.

Il voto si sta svolgendo regolarmente un po’ in tutti i comuni liguri dove si vota sia per il referendum sia per le regionali. A Genova in particolare a un seggio c’erano persone in attesa alle 6.30 sotto la pioggia. Spesso le operazioni si svolgono in pochi minuti, tutti indossano le mascherine e usano i gel igienizzanti a disposizione.

