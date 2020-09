Giugliano. Non mancano i primi disagi in occasione dell’Election Day. Ressa stamattina al Comune di Giugliano, dove in centinaia si sono presentati all’ingresso del Municipio per chiedere un duplicato della tessera elettorale per poter esercitare il voto.

Giugliano, caos al Municipio: folla all’ingresso per le tessere elettorali

Per chi l’ha smarrita o chi non l’ha mai ricevuta perché ha compiuto da poco 18 anni, il Comune ha previsto ai cittadini richiedenti un’autocertificazione per accelerare i tempi, evitando la trafila della denuncia di smarrimento alla forze dell’ordine. Ma anziché ottimizzare i tempi ed evitare lunghe file, si è ottenuto l’effetto indesiderato: decine di cittadini assiepati all’esterno della Casa Comunale in attesa di qualcuno che consegni loro la copia della tessera elettorale.

Purtroppo la situazione va avanti da tempo, sono tanti i cittadini che riscontrano da giorni disagi per poter ottenere al più presto la tessera elettorale.

Intanto, il Viminale stamattina ha reso noto i primi dati sull’affluenza in Campania. A Giugliano, in occasione delle elezioni amministrative, è andato a votare il 13,95% degli aventi diritto al voto alle ore 12. Il dato è ancora in fase di aggiornamento: si attendono ancora le stime delle 19 e delle 23.

continua a leggere su Teleclubitalia.it